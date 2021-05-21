الغويل: ليبيا تحتاج لـ 600 مليار دينار للإعمار والقطاع الخاص سيشارك بنسبة 60%

كشف وزير الاقتصاد سلامة الغويل، أن ليبيا، تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف إعادة الإعمار خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف الغويل، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن تقديرات تكلفة الحروب على الاقتصاد الليبي بلغت 600 مليار دولار، وعن مشاريع إعادة الاعمار، أوضح بأن الشركات المصرية والتركية والايطالية والألمانية والتونسية الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار.

وتابع الغويل أن مشاريع الإعمار ستتيح 30% من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة في مشاريع إعادة الإعمار، كما رجح وزير الدولة، بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60% و40% للقطاع العام.