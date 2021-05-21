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النعاس: السراج جعل الإعلام الرسمي تحت سطوة العلماني القومجي محمد بعيو

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حمل محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات الإخوان كخبير عسكري واستراتيجي، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، مسؤولية عدم نقل فاعليات نصرة القدس في العاصمة الليبية طرابلس، وتضييق الأفق في القنوات الوطنية.

النعاس، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تسائل: ”لماذا لا تقوم قناة الرسمية بنقل فعاليات نصرة القدس الشريف التى تجرى فى ميدان الشهداء؟”.

وتابع: “الجواب: لأنها واقعة تحت سطوة العلمانى القومجى محمد عمر بعيو – رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام – والذى مكنه منها هو فائز السّراج“.

ولفت إلى أن الإعلام العربى والإسلامى يحتفى اليوم بالنصر العظيم فى القدس، بينما القناة الرسمية الليبية تعرض الرسوم المتحركة، على حد تعبيره.

واختتم: ”يبدو أن السّراج نجح فى اختيار محمد بعيو لقيادة المؤسسة الإعلامية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الاعلام الوطني من الضروري يركز على مشاكل الوطن والحلول التي تعالج هذه المشاكل التي يعانيها الوطن قبل اي شيء اخر –
    ليبيا لا تجامل ولا تطرح إشعار وأكاذيب وتصريحات
    ليبيا مرت باءزمة وقصف جوي ارهابي من الناتو وعملاء وخونة عرب واجانب موجودين آلى الان …
    جاحدين على كل خير قدمته لهم ليبيا – والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين –
    فقط ليبيا تنظر لمستقبل وطنهم وابناءهم وحماية ارضهم وتأمين مؤسساتهم – وإصلاح ما أفسدته ايدي المخربين –
    والابتعاد عن كل من خان دينه ووطنه واهله –
    والتركيز على العمل للإصلاح ولأجل وطن نستحق ان نعيش فيه باءرادة وحرية ووطنية وتعاون تحت راية العدالة والإسلام .
    دون اي تقسيم او تحزب او نيابة /
    فلا خير لأحد على احد آلا بالعمل الصالح ” باختصار
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ”
    صدق الله العظيم

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