جريمة قتل مثيرة نفذها أحد منتسبيها.. كتيبة فرسان جنزور توضح موقفها

شهدت جنزور الجمعة تهجم أحد عناصر كتيبة “فرسان جنزور” المدعو أيوب سحاب على منزل المواطن زياد بحيح حاملًا بندقية ماتسبب في مقتله وإصابة والده الصادق بحيح.

وذكرت الكتيبة عبر حسابها على “فيسبوك” أن التمركزات والبوابات التابعة لها وتحديدًا في الجعافرة والمنطقة المحيطة للتأمين وعدم تعدي الطرفين على بعض.

وأوضحت “فرسان جنزور” أن هذه التمركزات والبوابات لاحتواء الموقف منعا لأية اختراقات والتعدي على البيوت.

وأشارت إلى أن هذا التدخل من قبل القوة الخاصة لكتيبة فرسان جنزور والغرفة المشتركة جاء بعد غياب تام لمديرية أمن جنزور في هذه الواقعة.

وأكدت في بيانها أنه تم توثيق المحاضر على أن يسلم الجاني المدعو أيوب سحاب نفسه للقانون.

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