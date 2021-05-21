بويصير: المنقوش لديها صفات نادرة جدا تستطيع من خلالها إخراج ليبيا من المستنقع

قال محمد بويصير، المحلل السياسي، المقيم بولاية تكساس الأمريكية، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، هى الأنشط والأوضح والأكثر تعبيرا عن ليبيا كوطن، وليس عن تيار أو جهة أو منطقه معينة.

وأضاف بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” المنقوش الأكثر تعليما وقدرة على تقديم ليبيا للعالم فى السلطه الحالية، بل وقد تكون من أفضل من عرفنا فى كل النخبة التى قدمت نفسها لنا منذ 2011″.

وأشار إلى أن المنقوش لا توجد عليها شبهات فساد مالى عليها ولم تكن جزء من الاستقطاب الحاد وليست من اتباع أى من العهود، ولا تتحدث من منطلقات أيديولوجية ولا تتخندق فى الماضى، لا البعيد ولا القريب، لذلك أتصور أنها منفتحة بعقلها على المستقبل، على ليبيا جديدة”.

وتابع:” هذه صفات نادرة، بل ونادره جدا فى المشهد الليبي ولابد أن نجعلها فى وسط حسابات إخراج ليبيا من هذا المستنقع”.

واستطرد:” نذكر تجربة “أيلين سيرليف” أول رئيسة منتخبة فى “ليبيريا”بعد حرب أهلية طاحنة، والتى نجحت فى أن تحقق تطلعات الليبيريين نحو بناء بلد آمن مستقر حر ومزدهر”.