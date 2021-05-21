ليبيا الان

بويصير: المنقوش لديها صفات نادرة جدا تستطيع من خلالها إخراج ليبيا من المستنقع

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بويصير، المحلل السياسي، المقيم بولاية تكساس الأمريكية، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، هى الأنشط والأوضح والأكثر تعبيرا عن ليبيا كوطن، وليس عن تيار أو جهة أو منطقه معينة.

وأضاف بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” المنقوش الأكثر تعليما وقدرة على تقديم ليبيا للعالم فى السلطه الحالية، بل وقد تكون من أفضل من عرفنا فى كل النخبة التى قدمت نفسها لنا منذ 2011″.

وأشار إلى أن المنقوش لا توجد عليها شبهات فساد مالى عليها ولم تكن جزء من الاستقطاب الحاد وليست من اتباع أى من العهود، ولا تتحدث من منطلقات أيديولوجية ولا تتخندق فى الماضى، لا البعيد ولا القريب، لذلك أتصور أنها منفتحة بعقلها على المستقبل، على ليبيا جديدة”.

وتابع:” هذه صفات نادرة، بل ونادره جدا فى المشهد الليبي ولابد أن نجعلها فى وسط حسابات إخراج ليبيا من هذا المستنقع”.

واستطرد:” نذكر تجربة “أيلين سيرليف” أول رئيسة منتخبة فى “ليبيريا”بعد حرب أهلية طاحنة، والتى نجحت فى أن تحقق تطلعات الليبيريين نحو بناء بلد آمن مستقر حر ومزدهر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اول مرة تتكلم صح وابوك الشهيد بويصير فرحان الان بكلامك وطلعا ابوك شهيد فى سقوط ااطائرة بسبناء على يد الصهاينة وهو حى يرزق عند الله ويرى اعمالك الان لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .وهى رؤية فى الدنيا لان بعدها ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة وهى فى الاخرة وباب التوبة مفتوح اماك لدعم الحق فى ليبيا ومحاربة الخوان شر خلق الله ودعم محمد بعي اعلاميا

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