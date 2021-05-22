الشاطر: السفير الأمريكي يضغط لإنجاز الانتخابات التي يعيقها وجود المرتزقة

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، عبد الرحمن الشاطر، إن “ليبيا أمام تحدٍ كبير بعنوان استحقاق انتخابات ديسمبر المقبل”، على حد زعمه.

الشاطر، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إدعا: ”تغييب الاستفتاء على الدستور خلق إشكالية إنجاز قاعدة دستورية بديلة”.

وزعم أن “المبعوث والسفير الأمريكي يواصل ضغطه لإنجاز الالتزام، لكنه لم يدرك استحالة ذلك مع وجود من أسماهم بـ “المرتزقة الروس”، دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين والأتراك الموجودين في طرابلس.

وتابع:” المبعوث الأمريكي يضغط على الليبيين فقط”.