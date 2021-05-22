ميليشيا “فرسان جنزور” تؤكد تنفيذ أحد منتسبيها جريمة قتل

شهدت جنزور الجمعة تهجم أحد عناصر ميليشيا “فرسان جنزور” المدعو أيوب سحاب على منزل المواطن زياد بحيح حاملًا بندقية ماتسبب في مقتله وإصابة والده الصادق بحيح.

الميليشيا عبر حسابها على “فيسبوك”، زعمت أن “التمركزات والبوابات التابعة لها وتحديدًا في الجعافرة والمنطقة المحيطة للتأمين وعدم تعدي الطرفين على بعض”، بحسب قولهم.

وأوضحت أن “هذه التمركزات والبوابات لاحتواء الموقف منعا لأية اختراقات والتعدي على البيوت”، بحسب قولهم.

وأشارت إلى أن “هذا التدخل من قبل ما أسموها “القوة الخاصة” لهم جاء بعد غياب تام لمديرية أمن جنزور في هذه الواقعة”، بحسب قولهم.

وأكدت في بيانها أنه “تم توثيق المحاضر على أن يسلم الجاني المدعو أيوب سحاب نفسه للقانون”، بحسب قولهم.