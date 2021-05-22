خبير سياسي: ليبيا تحتاج لبناء 3 ملايين وحدة سكنية ومصر تتجه لخطة الإعمار بها

قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد ، إن مصر تتجه حاليا نحو المشاركة الفعالة في إعادة إعمار ليبيا والتي تحتاج إلى تكاليف مقدرة بـ100 مليار دولار كمرحلة أولى لخطة الإعمار للمدن والقرى الليبية من إجمالي 450 مليار دولار، لافتاً إلى أن ليبيا تحتاج إلى بناء 3 ملايين وحدة سكنية وإعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق، بالإضافة إلي مشروعات ربط كهربائي وإنشاء مدن بأكملها تم قصفها بالكامل خلال السنوات الماضية”.

وأضاف السيد في تصريحات لجريدة الدستور المصرية، رصدتها “الساعة24” ، أن مصر وليبيا وقعتا خلال زيارة مصطفى مدبولي الأخيرة، “11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات ولا شك أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له أثر فعال لتعزيز التعاون كما أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تعد خطوة مهمة جدا”.