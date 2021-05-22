بايدن: الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو قيام دولة فلسطينية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّ قيام دولة فلسطينية هو الحلّ الوحيد لإنهاء الصراع بين العرب و”إسرائيل” وإيقاف التوتر في المنطقة.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض إنّه ملتزم بالدفاع على الاحتلال معتبرا أن الحل الوحيد هو في قيام دولتين. كما أعلن تواصله مع سلطات الاحتلال من أجل إيقاف الاعتداءات في القدس وأحيائها.

يذكر أن المقاومة في قطاع غزّة، وافقت بوساطة مصرية، على اتفاق لوقف إطلاق النار بعد حوالي أسبوعين من القصف العنيف للطائرات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وردود فلسطينية بصواريخ محلية خلقت حالة من الرعب في المدن والقرى المحتلة.