السني يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال فريق أممي لتقييم احتياجات مفوضية الانتخابات

نيويورك 22 مايو 2021 ( وال ) – طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني ” بـالإسـراع فـي إرسـال فـريـق أممي لتـقييم الاحـتياجـات الـخاص بـدعـم الانـتخابـات فـي لـيبيا، وذلـك لـلوقـوف بـشكٍل مـباشـر وعـاجـل عـلى مـتطلبات المـفوضـية الـعليا لـلانـتخابـات.

وشدّد ” السني ” في كلمة له أمام مجلس الأمن الجمعة – حول الأوضاع في ليبيا على ضرورة التزام جميع الدول بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ،ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ،خاصة خروج جــميع الــقوات والمــرتــزقــة الأجــانــب، حــتى تتحــرر الإرادة الــوطــنية مــن أي ابتزاز.

ورحّب السني في كلمته أمام مجلس الأمن، بـدور الـبعثة الأمـمية فـي مـتابـعة أعـمال الـلجنة الـقانـونـية المـنبثقة عـن مـلتقى الـحوار الـليبي ، ودعـوتـها لانـعقاد المـلتقى الأيـام المـقبلة ، لـحسم مـقترح الـقاعـدة الـدسـتوريـة الـلازم لـلانـتخابـات الـرئـاسـية والـبرلمـانـية المـقررة فـي شهر ديسمبر القادم ، وحتى يستطيع مجلسي النواب والدولة القيام باستحقاقهما حسب ما ورد في خارطة الطريق. (وال)

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