فيديو: تفاصيل مقتل “بحيح” على أيدي ميليشا فرسان جنزور

وثقت منظمة” رصد الجرائم الليبية” واقعة مقتل “زياد الصادق بحيح” إُثر إصابته برصاص في الصدر، وإصابة والده “الصادق بحيح” بإطلاق ناري في رجله، إثر اعتداء على منزلهم في بمدينة جنزور غرب طرابلس من قبل أحد أفراد ميليشيا “فرسان جنزور” المدعو “ايوب سحاب”.

وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع “الفيسبوك”، قد اطلع مكتب التوثيق بالمنظمة على فيديو يظهر فيه اعتداء المذكور على منزل بحيح وإطلاق الرصاص وتهديد الضحية بالقتل

وطالبت المنظمة الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ أقصى العقوبات ضد المسؤولين عن هذه الجريمة وتحقيق العدالة للضحايا.

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