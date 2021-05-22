الإذاعية القديرة آمنة بريك في ذمة الله

توفيت، صباح اليوم السبت، الإذاعية القديرة آمنة بريك، اليوم السبت، في مدينة بنغازي، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت بريك قد نقلت إلى غرفة العناية في إحدى المصحات ببنغازي في حالة صحية حرجة بعد معاناتها منذ فترة من مشاكل صحية كبيرة.

بريك من مواليد بنغازي خريجة قسم الإعلام شعبة إذاعة مسموعة و مرئية، وكانت بدايتها الإذاعية عام 1973، قدمت العديد من البرامج سواء بالإذاعة المسموعة أو المرئية ولعل أبرز ما قدمته برنامج مع الأسرة ومشوار الصباح المنوع.

وفي عام 2019 كان عدد من الإعلاميين والمثقفين قد وجهوا نداء إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، من أجل توفير جواز سفر للإعلامية القديرة آمنة بريك، التي تحتاج إلى العلاج بالخارج.