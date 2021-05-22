ضابط مقرّب منه يكشف تفاصيل صادمة: حفتر طلب مبايعة الليبيين لابنيه صدّام وبلقاسم… وهذه حالته الصحية وسبب تأجيل إحتفال عملية الكرامة!

كشف ضابط عسكري مقرب من المشير خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي)، أنه يمر بوعكة صحية، توجه لأجلها للعلاج في جمهورية مصر، مبينا أنه يعاني من مشكلة في القلب، وأن حالة من الخوف والذعر تسود الكتائب والشخصيات العسكرية المقربة منه.

وقال الضابط وفقاً لتصريحات نشرها موقع “القدس العربي” المقرب من قطر، إن مرض حفتر كان سببا رئيسيا في تأجيل الاحتفال بالذكرى السابعة لعملية الكرامة التي أطلقها عام 2014، وتزامن موعد ذكراها السابعة قبل أيام قليلة، وكان من المخطط أن يقيم حفتر احتفالا ضخما بالمناسبة في 16 أيار/ مايو الجاري، إلا أن مرضه منعه من ذلك وتأجل الاحتفال إلى 21 من هذا الشهر ومنه إلى 26 بسبب حالته الصحية، حسب قوله.

وتابع أن حفتر (قائد الجيش الوطني) قد أوصى قبيلة العواقير بإقامة حفل ضخم للإعلان عن مبايعة صدام وبلقاسم لتولي زمام الجيش والبلاد في حال أصابه أي مكروه، مما أثار جدلا واسعا، مضيفا أنه قام بدعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني لحضور الاحتفالية بذكرى الكرامة.

أما عن قبيلة العواقير فأوضح المصدر أنها شعرت بالخجل والخوف من حفتر رغم رفضها لمبايعة أبنائه، موضحة أنها تحالفت مع شخص حفتر وليس مع أبنائه، الذين يرأسون كتائب عسكرية في المنطقة.

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