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بركان الغضب توجه هذه الاتهامات للجيش الوطني بخرق إتفاق وقف اطلاق النار

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عملية بركان الغضب، الجمعة، رصد خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الطيران الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، برصد “طيران حربي ومروحي في سماء الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس)”.

وأضاف أن هذا “يأتي في تعارض ونقض لاتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من مليشيا حفتر.

وكشف البيان، عن رصد “67 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من ‎سوريا، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حتى مطلع مايو (أيار) الجاري”.

و”أجنحة الشام” شركة طيران سورية خاصة، تعود ملكيتها لرجل الأعمال المقرب من النظام السوري محمد شموط، حيث تخضع لعقوبات أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين موسكو ودمشق.

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  • فشل مشروع الاخوان في ليبيا الذي كان يهدف الي جمع الشواذ وذوي السوابق والمدمنين والتشكيل بهم عصابات ليحاربوا به الجيش الليبي الذي اعده المشير حفتر اعداد جيده ولكن ولأن الأخوان اعتمدوا علي ناس غير اسوياء لذلك لم تصمد عصاباتهم المسلحه امام زحف الجيش لاسترجاع العاصمه من الشواذ وخريجي السجون فطرح الاخوان الامر علي اردوغان فقال لهم مشروعكم فاشل وسيفشل لاعتمادكم علي ناس غير اسوياء فقالوا له وماذا عسانا ان نفعل فالرجال الشرفاء العظماء في الغرب الليبي من مصاريت وغيرهم فرضوا الالتحاق بنا ومحاربة جيش بلادهم وكل واحد منهم قال لن أقبل بالعار ان يكتب عليا (عليّ) وعلي ابنائي بأني حاربت جيش بلادي فقال اردوغاني لكم حل نزودكم بمرتزقه علي ان تدفعوا لي بالعمله الصعبه فقالوا سوف نري خزينه الصديق الكبير هل تبقي بها مال او افلست وجاءوا بالمرتزقه فأسترجل بهم الشواذ في المحاور والضباط الاتراك تولوا تسيير الطائران المسير وبهذا اصبحت طرابلس محتله من الاتراك والسوريين

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