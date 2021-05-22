بركان الغضب توجه هذه الاتهامات للجيش الوطني بخرق إتفاق وقف اطلاق النار

أعلنت عملية بركان الغضب، الجمعة، رصد خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الطيران الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، برصد “طيران حربي ومروحي في سماء الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس)”.

وأضاف أن هذا “يأتي في تعارض ونقض لاتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من مليشيا حفتر.

وكشف البيان، عن رصد “67 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من ‎سوريا، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حتى مطلع مايو (أيار) الجاري”.

و”أجنحة الشام” شركة طيران سورية خاصة، تعود ملكيتها لرجل الأعمال المقرب من النظام السوري محمد شموط، حيث تخضع لعقوبات أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين موسكو ودمشق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي