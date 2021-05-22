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«المدني»: نحن في «مدن الدولة المدنية» نستنكر جرائم القتل «بكل حرية»

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 قال عبد المالك المدني، رئيس المكتب الإعلامي باسم مليشيات بركان الغضب، إن: “الشامتين في مصائبنا داخل مدن الدولة المدنية وعلى كلماتهم ملامح الفرحة بهذه الجرائم الفردية، ولكن لنرى للمصائب من زاوية أخرى، فنحن كمواطنين نستطيع إستنكار وإذانة هذه الأفعال وبكل حريّة، وأيضا الجهات الأمنية تبذل قصارى جهدها للقبض على الجناة وهذا ما حدث في قضايا أطفال كاباو وأستاذ جنزور على سبيل المثال” وفق قوله.

أضاف “المدني” على حسابه بـ”فيسبوك”: “فهل لكم أيها الشامتون شيءٌ في هذا؟ هل إستطعتم الكتابة عن سهام سريقيوة وعزوز برقة والسفاح محمود الورفلي؟ هل تمكنت الجهات الأمنية من القبض عن الجناة؟ وهل أنتم فعلا فاهمين المعنى الحقيقي للعدالة والقانون اللذين هم أساس قيام أي دولة؟” وفق قوله.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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