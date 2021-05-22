«القماطي»: بدأنا في إعداد برنامج انتخابي شامل يساهم في استقرار ليبيا

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف «حزب التغيير»، أن حزبه بدأ في إعداد برنامج انتخابي شامل يساهم في استقرار ليبيا، وفق قوله.

أضاف مبعوث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لدول المغرب العربي، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “بدأ حزب التغيير الاستعداد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021، ومنها إعداد برنامج انتخابي خدمي يساهم في استقرار ليبيا” وفق قوله.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار “تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان”، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي