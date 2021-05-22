شحنة أجهزة ومعدات طبية تصل إلى المرافق الصحية بسرت

تسلم مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، جهازيْ تصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound Imaging Device)، ستة أجهزة مراقبة المريض (Patient Monitor)، جهاز تنفس اصطناعي (Ventilator)، جهازًا للأشعة الفوق سينية (Bucky X ray)، جهاز أشعة (DUO Diagnostic)، جهاز رنين مغناطيسي (MRI)، وتركيب قطع غيار لجهاز قسطرة القلب.

وتسلم المستشفى، جهاز تخطيط، جهاز تخطيط للجنين، إضافةً إلى مستلزمات تشغيلية لقسم الأشعة، ECG و CTG.

كما تم تسليم مجمع العيادات سرت، جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound Imaging Device)، جهاز تخدير (Anasthesia Machin)، منظومة جهاز أشعة مع أفلام (X Ray System with Films)، إضافة إلى 50 أسطوانة أكسجين.

وتم توفير طلبيات الأدوية والعناية الفائقة، ووحدة أمراض الدم بمركز الأورام سرت، وتزويد المركز بسيارة متنقلة؛ للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تم إعطاء الموافقة على تنفيذ أعمال مستشفى بو هادي القروي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي وزير الصحة؛ لتوفير كافة احتياجات المرافق الصحية في كل ربوع البلاد، بعد ما تم الوقوف عليه، بشكل مباشر، من خلال زياراته التفقدية للمرافق الطبية في أكثر من ثلثيْ البلاد، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في كل ربوع ليبيا.

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