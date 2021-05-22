رحيل الإذاعية آمنة بريك

أخبار ليبيا 24

توفيت، صباح اليوم السبت، الإذاعية القديرة آمنة بريك، في إحدى مصحات مدينة بنغازي، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الإذاعية الراحلة قد نقلت إلى غرفة العناية في إحدى المصحات ببنغازي في حالة صحية حرجة بعد معاناتها منذ فترة من مشاكل صحية كبيرة.

وبدأت بريك مسيرتها الإذاعية عام 1973 وهي من مواليد بنغازي خريجة قسم الإعلام شعبة إذاعة مسموعة ومرئية، وقدمت العديد من البرامج سواء بالإذاعة المسموعة أو المرئية ولعل أبرز ما قدمته برنامج مع الأسرة ومشوار الصباح المنوع عبر إذاعة بنغازي المحلية.

وفي عام 2019 كان عدد من الإعلاميين والمثقفين قد وجهوا نداء إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، من أجل توفير جواز سفر للإعلامية القديرة آمنة بريك، التي تحتاج إلى العلاج بالخارج.

وقالت مصادر مقربة من بريك إن المشاكل الصحية التي تعانيها أبعدتها عن عملها الذي برزت فيه منذ انطلاقتها بداية السبعينات.