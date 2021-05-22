«الأرصاد الليبية»: أجواء مشمسة والسماء صافية على معظم مناطق البلاد

توقع مركز الأرصاد الجوية الليبية، أجواء مشمسة والسماء صافية على معظم مناطق ليبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الغربية، وقال: “الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة، وخاصة رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة”.

أضاف “المركز”: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27 – 34) مْ تصل إلى (38) مْ على العزيزية وأبو نجيم, وتسجل ارتفاع يوم الغد، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 -27) مْ على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي ، وتكون ما بين (28 -33) مْ على الخليج – جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق”.