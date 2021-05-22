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«الأرصاد الليبية»: أجواء مشمسة والسماء صافية على معظم مناطق البلاد

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توقع مركز الأرصاد الجوية الليبية، أجواء مشمسة والسماء صافية على معظم مناطق ليبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الغربية، وقال: “الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة، وخاصة رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة”.

أضاف “المركز”: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27 – 34) مْ تصل إلى (38) مْ على العزيزية وأبو نجيم, وتسجل ارتفاع يوم الغد، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 -27) مْ  على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي ، وتكون ما بين (28 -33) مْ  على الخليج – جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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