رئيس الحكومة التونسية يزور ليبيا اليوم

يؤدي اليوم السبت رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا رفقة وفد حكومي ووفد من رجال الأعمال ووفد من المنظمات الوطنية.

ويتوزع برنامج زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى ليبيا على ثلاثة محاور رئيسية أولها اللقاء الثنائي المبرمج مع نظيره عبد الحميد الدبيبة ومن المنتظر خلاله تقييم مراحل إعداد اللجنة العليا التونسية الليبية إضافة إلى لقاء ثنائي على انفراد.

أما المحور الثاني للزيارة فيتمثل في تدشين الخط الجوي بين تونس وليبيا بعدما عادت حركة الطيران التونسي إلى ليبيا بعد انقطاع دام سبعة أعوام.

وسيكون المحور الثالث للزيارة تدشين وزيارة المعرض التونسي الليبي للاستثمار بطرابلس.

وستناقش الزيارة واقع العلاقات بين البلدين وآفاقها في كافة المجالات, وعلى رأسها الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية على غرار التجارة البينية وإعادة إعمار ليبيا.

ويتألف الوفد الرسمي التونسي الذي سيرافق المشيشي إلى ليبيا من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي ووزير التجهيز كمال الدوخ ووزير التجارة (والصناعة بالنيابة) محمد بوسعيد وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد علي النفطي.

وسيشارك في الزيارة, التي تمتد يومين حوالي 100 رجل أعمال ومستشمر تونسي.