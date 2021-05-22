نورلاند: السفارة الأمريكية تتواصل مع أعضاء ملتقى الحوار للدفع بالعملية السياسية

أخبار ليبيا 24

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، عن أمل الولايات المتحدة في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي.

وقال نورلاند في سلسلة تغريدات بصفحته تويتر “بينما يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع يومي 26 و27 مايو، تواصل السفارة التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب”.

وأكد نورلاند أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى.

وتابع، “كجزء من هذا الجهد، وبصفتي الإضافية كمبعوث خاص للولايات المتحدة، التقيت الجمعة بأعضاء ملتقى الحوار زياد دغيم وعبد المجيد مالكة”.

وأكد أنه “تحدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى الى التوافق نيابة عن الشعب الليبي”.