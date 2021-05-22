وزير الداخلية: نسعى لتذليل كافة الصعاب والمختنقات التي تواجه مديرية بني وليد

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد التيجاني أمس الخميس جولة ميدانية موسعة داخل مدينة بني وليد، استهدفت الاطلاع على سير عمل مديرية الأمن، والوقوف على أهم أعمالها وجهودها في نشر الأمن داخل المدينة، وذلك على هامش مرافقته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لزيارة المدينة.

الوزير تابع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية خلال زيارته نشاط كافة الأقسام والمكونات التابعة للمديرية، مبديًا بعض الملاحظات المتعلقة بضمان نجاح العمل الأمني في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وأكد التيجاني على جدية الوزارة وسعيها المتواصل من أجل تذليل كافة الصعاب والمختنقات التي تواجه المديرية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتمكينها من أداء مهامها و خصوصًا الأمور التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وزير الداخلية شدد أيضًا على كافة منتسبي المديرية بضرورة تقيدهم بالضبط والربط في أداء الواجب، والحرص على حماية الوطن والمواطن وفق ما يصدر من خطط أمنية وتعليمات بالخصوص