«الهروج للعمليات النفطية»: صيانة البئر الإنتاجيةB-065 ونتائج مبشرة جدا

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، عن إجراء صيانة بالبئر الإنتاجيةB-065 ، وتحويلها من بئر إنتاجية بواسطة الرفع بالغاز، إلى بئر منتجة بواسطة مضخة غاطسة.

وقالت الشركة، في بيان الجمعة، إن إجراء الصيانة للبئر تمت ضمن برنامج العمل والخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل إدارة الشركة لزيادة معدلات الإنتاج للشركة عامة وحقل أمال خاصةً، ونفذها فريق من إدارة الهندسة النفطية وإدارة العمليات..

وأوضح البيان أن نتائج الاختبار الأولية مبشرة جداً، وتشير إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية البئر، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من 10 آبار يتم التجهيز لصيانتها خلال هذه الفترة.

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