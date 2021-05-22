محكمة مصرية تحاكم اليوم الذراع الأيمن للإرهابي عشماوي المضبوط معه في ليبيا

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب في مصر، برئاسة المستشار محمد السعيد والمنعقدة بطرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام عشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطون الإرهابية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية، هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

كان أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإحالة متهم محبوس و2 هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة في جماعة “المرابطون” الإرهابية، التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا.

واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، المتهم المحبوس، فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة “تنظيم القاعدة” الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى “المرابطون” تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة الجيش الليبي، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

كان “أبو عمر المهاجر” الاسم الحركى لـ”عشماوى” فى الأوساط الإرهابية، أعلن فى أواخر 2015، انشقاقه عن تنظيم “داعش” بسبب خلاف فى التنظيم والمنهج، فقرر تأسيس تنظيم “المرابطون فى ليبيا”، كأحد أفرع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وشارك فى العديد من العمليات الإرهابية بعد ذلك وتردد اسمه بشكل دائم ومستمر فى ارتكاب العمليات الإرهابية الأخيرة.