قرقاب: ميزانية 2021 تختلف عن سابقتها نتيجة اتجاه الحكومة نحو التوسع اللامعقول في الإنفاق

ليبيا – قال مدير إدارة الميزانية بديوان المحاسبة رضا قرقاب إن ميزانية 2021 تختلف بشكل كبير عن سابقتها في سنة 2020.

قرقاب بيّن في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن ميزانية 2020 م لم تتجاوز 38,5 مليار، في حين بلغت ميزانية 2021 نحو 97 مليار أي بمعدل زيادة 160 % تقريباً.

واعتبر أن هذا الاختلاف يعود لعدة اعتبارات منها التغير في سعر الصرف واتجاه الحكومة نحو التوسع اللامعقول في الإنفاق.

وتابع”ورغم ذلك لم تصدر الحكومة بشأنها أي تفصيل لأهداف عامة أو أهداف قطاعية مخططة مسبقاً تجعلنا نقتنع بأنها أعدت على أسس علمية أو على الأقل وفق الأعراف المعمول بها في السنوات السابقة”.

كما أضاف”كنت أتمنى بأن نحظى بفرصة مناقشتها مع اللجنة المختصة بمجلس النواب قبل البت فيها ولكن في جميع الأحوال لو كان الأمر بيدي لأشرت باعتماد أبواب الميزانية الأول والثاني والرابع بشكل عاجل بعد الأخذ بالملاحظات التي أحيلت سابقاً للحكومة لضمان عدم تعثر الحكومة في تقديم خدماتها للمجتمع”.

وأوضح أن هذا الاعتماد مشروط بالتوصية بفصل ميزانية التنمية وتقديمها كميزانية مستقلة تعرض لاحقاً مرفقة بخطة قابلة للتنفيذ ليتسنى دراستها على مهل قبل اعتمادها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية