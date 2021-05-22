“الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أجواءٍ مشمسةٍ، وسماءٍ صافيةٍ على معظم مناطق ليبيا، مع ارتفاع في درجات الحرارة، على أغلب المناطق الغربية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شرقيةٌ إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، أحيانًا، على بعض المناطق الساحلية مما يتسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 34) مْ تصل إلى (38) مْ على العزيزية وأبو نجيم, وتسجّل ارتفاعًا، يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شماليةٌ إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 -27) مْ على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي ، وتكون ما بين (28 -33) مْ على الخليج – جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا، بدايةً من يوم الغد، على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقيةٌ إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-44) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شماليةٌ شرقيةٌ خفيفةٌ إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39) مْ

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