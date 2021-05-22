الشاطر لـ السفير الأمريكي: يستحيل إجراء الإنتخابات في وجود المرتزقة الروس

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن أمام ليبيا تحدي كبير بعنوان استحقاق انتخابات ديسمبر القادم.

الشاطر الموالي بشدة لتركيا قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن تغييب الاستفتاء على الدستور خلق إشكالية إنجاز قاعدة دستورية بديلة.

ونوّه إلى أن المبعوث والسفير الأمريكي يواصل ضغطه لإنجاز الالتزام لكنه لم يدرك استحالة ذلك مع وجود من وصفهم بـ”المرتزقة الروس” دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا بالالاف إلى ليبيا ويتفاخرون بتواجدهم في طرابلس في مقاطع مصورة صوت وصورة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية