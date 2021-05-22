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الشاطر لـ السفير الأمريكي: يستحيل إجراء الإنتخابات في وجود المرتزقة الروس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن أمام ليبيا تحدي كبير بعنوان استحقاق انتخابات ديسمبر القادم.

الشاطر الموالي بشدة لتركيا قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن تغييب الاستفتاء على الدستور خلق إشكالية إنجاز قاعدة دستورية بديلة.

ونوّه إلى أن المبعوث والسفير الأمريكي يواصل ضغطه لإنجاز الالتزام لكنه لم يدرك استحالة ذلك مع وجود من وصفهم بـ”المرتزقة الروس” دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا بالالاف إلى ليبيا ويتفاخرون بتواجدهم في طرابلس في مقاطع مصورة صوت وصورة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ستكون دائما غير شاطر كالعادة في تصريحاتك الجوفاء….لماذا لم تقول المرتزقة السوريين والاتراك والتوانسة ..؟؟؟ الكيل بمكيالين لا ينفع…وهل تظن ان السفير الامريكي يستمع الي كلام اجوف …؟..امريكا الآن ليس امريكا المجنون ترامب حليف القردوغان…امريكا اليوم تضغط علي تركيا وستنجح ليس بقوة السلاح ولكن بقوة الاقتصاد ياغير شاطر…القردوغان يعرف انه علي كف عفريت و حكمه سيتم إسقاطه في حال ضغط امريكي أكبر علي الليرة التي ستنهار ويخرج عليه الشعب المتذمر أصلا من سياساته الخرقاء…ياغير شاطر فاتك القطار…

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  • يا تيس يا ذيوث يا فاسد شنو مازالك في الدنيا؟؟ الله لا ترحمك و لا تسامحك يا خسيس يا خنزير يا قذر

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    • الصناديق لليبيين مش للروس ي شاطر ي حمار غير هنينا ع صناديق طرابلس راهو اينيكوهن منك الاتراك وخلي الباقي مش تالاك ياودي غير هني ع تينتك وتينة مرتك وخلي الباقي للجماعة

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