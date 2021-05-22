بريطانيا: على الأطراف الليبية خلق بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة في الانتخابات

وصفت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، الفترة التي تمر بها ليبيا بالحاسمة، مؤكدة أن البلاد تسير حاليا على طريق الانتخابات والاستقرار الدائم.

ودعت وودوارد، في إحاطة إمام مجلس الأمن حول ليبيا، مجلس النواب بالنظر في مقترحات منتدى الحوار السياسي، داعية إياه إلى توضيح الأساس الدستوري وأي تشريعات ضرورية بحلول الأول من يوليو المقبل من أجل السماح بالاستعداد للانتخابات.

وطالبت حكومة الوحدة المؤقتة وجميع الأطراف الليبية باتخاذ الخطوات اللازمة لخلق بيئة مواتية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرشحات والناخبات، مؤكدة أن التقدم في توحيد المؤسسات، وتقديم الخدمات بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد، والشفافية، سيساعد على بناء الثقة بين الجهات الفاعلة في ليبيا.

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره، والوقوف أمام كل من يقوض السيادة الليبية وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. قائلة: “تنفيذ وقف إطلاق النار أولوية ملحة، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي للربط بين الشرق والغرب”.

وأكدت على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير، قائلة: “وجودهم يقوض السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة في تشاد، نشجع النشر السريع لفريق الأمم المتحدة المتقدم لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية”.