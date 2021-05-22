ليبيا الان

السفارة الامريكية تنفي صحة تغريدة بشأن حفتر وتصفها بالمضللة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصفت السفارة الأمريكية في ليبيا التغريدة التي نشرت باسمها ونسبت للسفير ريتشارد نورلاند، مطالبته المشير خليفة حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي، بأنها “مثال للمعلومات المضللة”.

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وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن هذه المعلومات المضللة التي “تم رصدها بين المستخدمين الليبيين”، أرسلت في شكل صورة وليس رابطا، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على “تويتر”، مشددة على أن سبب ذلك هو أن “هذه التغريدة غير موجودة أصلا”.
وحذرت السفارة الأمريكية متابعي حسابها من أن “هناك من يحاول خداعهم عبر الإنترن

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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