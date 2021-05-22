مرعي: تركيا أدخلت أغلب الإرهابيين من كل دول العالم عبر مطاراتها ودخلت إلى الأراضي السورية

قال المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، محمود أحمد مرعي، أن “تركيا في مرحلة من المراحل كانت صديقة لسوريا بشكل غير طبيعي، يعني أردوغان وزوجته كانوا بشكل شبه أسبوعي في دمشق وكانت العلاقات ودية، لكن فجأة عندما بدأت الأحداث في سوريا لاحظنا أن التركي بدأ يمد يده إلى سوريا بدأت الأطماع التركية في الأرض السورية والمصانع السورية، مثلاً مصانع حلب التي كانت تصدر النسيج والصناعات والألبسة إلى العالم هذه المعامل سرقت إلى تركيا إضافة إلى أن تركيا أدخلت أغلب الإرهابيين من كل دول العالم عبر مطاراتها ودخلت إلى الأراضي السورية وقاتلت ودمرت وقصفت واحتلت وتمددت على حساب الأرض السورية وكمرشح للرئاسة اعتبر تركيا دولة احتلال وعليها أن تغادر إما سلما أو طوعا”.
مرعي وخلال مقابلة على قناة “الإخبارية السورية”، أمس السبت، أشار مرعي إلى أن الولايات المتحدة دمرت العراق وليبيا وأفغانستان، واعتدت على اليابان بقنبلة نووية واحتلت ودمرت فيتنام، وكان هدفها في سوريا ليس الديمقراطية والتعددية والتداولية، قائلا: “بالنسبة لي كمعارض أريد تغييرا وطنيا ديمقراطيا أريد الديمقراطية والتعددية والحريات والافراج عن المعتقلين وعودة المهجرين، لكن الولايات المتحدة تريد تدمير سوريا وتحتل مساحات كبيرة من الأراضي السورية وتسرق ثرواتها بهدف إضعاف الدولة السورية”.
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