كوبيش في تركيا اليوم لبحث التسوية السياسية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، يان كوبيتش، سيزور أنقرة، في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2021، بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
الخارجية التركية، وفي إيجاز صحفي لها، اليوم السبت، أضافت: “سيستقبل مولود تشاووش أوغلو، كوبيش. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك