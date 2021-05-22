كوبيش في تركيا اليوم لبحث التسوية السياسية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا، يان كوبيتش، سيزور أنقرة، في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2021، بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

الخارجية التركية، وفي إيجاز صحفي لها، اليوم السبت، أضافت: “سيستقبل مولود تشاووش أوغلو، كوبيش. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية التسوية السياسية في ليبيا”.