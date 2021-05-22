شركة الهروج: زيادة إنتاج البئر B-065 بعد صيانتها

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية أن فريق من إدارة الهندسة النفطية وإدارة العمليات عمل على صيانة البئر الإنتاجية B-065 وتحويلها من بئر إنتاجية بواسطة الرفع بالغاز إلى بئر منتجة بواسطة مضخة غاطسة.

وأكدت شركة الهروج للعمليات النفطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن “نتائج الاختبار الاولية مبشرة جداً وتشير إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية البئر” مبينة أن “هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من 10 أبار يتم التجهيز لصيانتها خلال هذه الفترة” وذلك ضمن برنامج العمل والخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل إدارة الشركة لزيادة معدلات الإنتاج للشركة عامة وحقل أمال خاصةً.