بعد زيارته لمدينتي سرت والكفرة.. وزير الصحة يرسل أجهزة ومعدات طبية إلى المرافق الصحية بالمدينتين

قدمت وزارة الصحة شحنة طبية لمستشفى إبن سينا التعليمي بسرت، اليوم السبت، أجهزة تصوير بالموجات فوق الصوتية عدد 6 أجهزة لمراقبة المريض، وجهاز واحد للتنفس الاصطناعي، كذلك جهاز للأشعة الفوق سينية، وجهاز الأشعة، وجهاز الرنين المغناطيسي، وتركيب قطع غيار لجهاز قسطرة القلب.

كما استلم مجمع العيادات سرت جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية ، وجهاز تخدير ، منظومة جهاز أشعة مع افلام ، مع عدد (50) أسطوانة أكسجين.

وتم توفير متطلبات مركز الأورام بالمدينة من الأدوية والعناية الفائقة ووحدة أمراض الدم، وتزويده بسيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع الموافقة على بدء تنفيذ أعمال مستشفى بو هادي القروي.

وفي سياق متصل، أرسلت وزارة الصحة شحنة طبية تتضمن جهاز الأشعة المقطعية والذي خُصّص لمستشفى الشهيد عطية الكاسح، كذلك تزويد مركز النساء والولادة بعدد 50 عبوة أكسجين، وقد بدأ السعي لتجهيز عيادة بوشوق المجمعة والتي من المتوقع افتتاحها شهر يونيو القادم.

وهذا الدعم جاء عقب زيارة وزير الصحة لمدينة الكفرة وسرت والوقوف على احتياجات مرافقها الصحية.