الوسط الاعلامي الليبي يفقد الاذاعية القديرة آمنة بريك

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 May, 2021

سادت حالة من الحزن الوسط الإذاعي الليبي صباح اليوم السبت ، بعدما أعلن عن وفاة الفنانة الاذاعية القديرة امنة بريك في احدى المصحات ببنغازي بعد معاناة قاسية وطويلة من المرض ومن خطأ طبي ، لتنتهي رحلة اذاعية من اهم وابرز الاذاعيات الليبيات و بعد عطاء استمر لاكثر من أربعة عقود عرفت فيه امنه بتقديم الأعمال الملتزمة وذات المحتوى الإرشادي والتثقيفي .

قدمت الراحلة للراديو عشرات البرامج وشاركت في عديد من التمثيليات المسموعة ، كما قدمت في الثمانينات سهرات وبرامج تلفزيونية اجتماعية واتسمت كل أعمالها بالرصانة ، وكانت الراحلة تحظى بمحبة الجميع لشخصيتها الودودة دائمة الابتسامة .

وخلال فترة مرضها ناشد وحاول عديد الإعلاميين حث الجهات المسئولة على الاهتمام بالحالة الصحية للراحلة ، وخلال ما يقرب العامين عانت الراحلة المرض وقدم الكثير من زملائها ما استطاعوا لمساعدتها وإنقاذ حياتها لترحل اليوم تاركة إرثا فنيا رصينا.