الوسط الاعلامي الليبي يفقد القامة الاذاعية القديرة آمنة بريك

سادت حالة من الحزن الوسط الإذاعي الليبي صباح اليوم السبت، بعدما أعلن عن وفاة الفنانة الاذاعية القديرة آمنة بريك في احدى المصحات ببنغازي بعد معاناة قاسية وطويلة من المرض ومن خطأ طبي، لتنتهي رحلة اذاعية من أهم وابرز الاذاعيات الليبيات وبعد عطاء استمر لاكثر من أربعة عقود عرفت فيه امنه بتقديم الأعمال الملتزمة وذات المحتوى الإرشادي والتثقيفي .

وقدمت الراحلة للراديو عشرات البرامج وشاركت في عديد من التمثيليات المسموعة، كما قدمت في الثمانينات سهرات وبرامج تلفزيونية اجتماعية واتسمت كل أعمالها بالرصانة، وكانت الراحلة تحظى بمحبة الجميع لشخصيتها الودودة دائمة الابتسامة .

وخلال فترة مرضها ناشد وحاول عديد الإعلاميين حث الجهات المسئولة على الاهتمام بالحالة الصحية للراحلة ، وخلال ما يقرب العامين عانت الراحلة المرض وقدم الكثير من زملائها ما استطاعوا لمساعدتها وإنقاذ حياتها لترحل اليوم تاركة إرثا فنيا رصينا.