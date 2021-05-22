«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل طرابلس والخمس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياحا شرقية نشطة على ساحل طرابلس والخمس مساء اليوم وصباح غد، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم، أن البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر، يصل مساء اليوم إلى 2.25 متر على ساحل طرابلس.

البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية، والرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل وسرعتها بين 05 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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