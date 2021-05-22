قانوني ليبي: الأوروبيون تركوا الأزمة الليبية في حالة فراغ ما سهل مهمة تركيا في الدخول إلى ليبيا

قال القانوني الليبي راقي المسماري، إنه على مدى السنوات السابقة، ترك الأوروبيون الأزمة الليبية في حالة فراغ نتيجة التسابق الإيطالي الفرنسي وخروج إنجلترا من الاتحاد الأوربي، ما سهل مهمة تركيا في الدخول إلى ليبيا.

المسماري، وفي تصريحات لوكالة العين الإخبارية، أوضح أن أمريكا ترامب كانت “فوضوية” إلى حد كبير، خاصة في مسائل السياسة الخارجية وعلى رأسها الملف الليبي، إلا أن أمريكا الحالية لها سياسات واضحة ومعلنة في عديد الملفات الدولية، وبينها الملف الليبي الذي وجدته في حالة فراغ دولي وتوجس وشك ناتجين عن حالة الاستقطاب الإقليمي الحاد، ما دفعها لمحاولة تعبئة هذا الفراغ من خلال ثلاثة تحركات.

وأشار إلى أن التحركات الأمريكية المقبلة في ليبيا، ستكون على ثلاثة محاور، إخراج الأتراك، والقرب من كواليس الداخل الليبي، وفرض إجراء الانتخابات لتتمكن من الاستحواذ على السلطة القادمة.

وأكد جدية أمريكا في مسألة إجراء الانتخابات، لأن ترويكا السلطة الحالية في ليبيا لها انتماءات إقليمية وربما أوروبية، متوقعًا أن تأتي الانتخابات بسلطة جديدة تكون مدينة للولايات المتحدة بالوصول إلى سدة الحكم.

وأشار إلى أن رغم أن الأطراف الداخلية في ليبيا “مرعوبون”، فيما أطراف الخارج “صامتون”، إلا أن هناك ارتياحًا كبيرًا لدى الأطراف الإقليمية، خاصة مصر التي يحظى رئيسها عبدالفتاح السيسي بوضع خاص لدى البيت الأبيض.

وتوقع بعض العراقيل التشريعية التي تتعلق بسن القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، إلا أنه أكد إمكانية تجاوزها عبر الضغط الأمريكي على اطراف السلطة الحالية والتمسك برئيس المفوضية الحالي وحث ملتقى الحوار على إنجاز القاعدة الدستورية المطروحة أمام الملتقى حاليا.