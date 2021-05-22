تفاصيل عن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة التونسية إلى طرابلس

أفاد موقع “موزاييك” بأن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيتوجه غدا في زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس بصحبة ثلاثة وفود رئيسة وألف رجل أعمال.

وأوضح الموقع الإخباري التونسي أن أول الوفود الثلاثة حكومي رسمي وثانيها منظماتي، وثالثها لرجال الأعمال.

وذكر أن برنامج زيارة الوزير الأول التونسي إلى طرابلس يتوزع على ثلاثة محاور رئيسة “الأول اللقاء الثنائي مع نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة ومن المنتظر خلاله تقييم مراحل إعداد اللجنة العليا التونسية الليبية إضافة إلى لقاء ثنائي على انفراد”.

وبشأن المحور الثاني للزيارة، فقد أشير إلى أنه يتمثل “في تدشين الخط الجوي بين تونس وليبيا”.

وكانت الرحلات الجوية “قد انطلقت فعليا قبل أيام، وتعتبر تونس أول دولة أعادت رحلاتها الجوية المنتظمة لليبيا”.

وسيتمثل المحور الثالث للزيارة في “تدشين وزيارة المعرض التونسي الليبي بطرابلس”.

ويأتى هذا المعرض بفضل “جهد مشترك من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي برئاسة أنيس الجزيري بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من الغرف المهنية للصناعة والتجارة بليبيا”.

ولفت موقع “موزاييك” إلى أن المشيشي وجه دعوة لرؤساء المنظمات المهنية الكبرى نور الدين الطبوبي من الاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعبد المجيد الزار من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لمرافقته في هذه الزيارة.

وسيتكون الوفد الرسمي التونسي، علاوة على رئيس الحكومة “من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي ووزير التجهيز كمال الدوخ ووزير التجارة والصناعة بالنيابة محمد بوسعيد وكاتب الدولة للشوون الخارجية محمد علي النفطي”.