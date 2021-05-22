أوضحت القنصلية العامة التونسية بطرابلس أنه على “إثر ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة “مواطنين تونسيين” يدعيان العياشي بن العيفة الزيناوي ووليد بن محمد المقراني بليبيا، وما قيل حول تعطّل إجراءات ترحيلهما إلى تونس، يهم القنصلية العامة أنه تم على إثر تلقي مصالحها إشعارا في الخصوص بتاريخ 19 مايو 2021 بادرت بالتحرك من أجل القيام بالإجراءات الروتينية اللازمة لإتمام عملية ترحيل الجثمانين إلا أنه وعند التحول إلى المستشفى حيث أودعا، تبين أنهما مجهولي الهوية ولا يتوفران على أية وثائق إثبات هوية رسمية(جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة ترسيم قنصلي) ولا حتى نسخ منها، مما حال دون التمكن من إتمام أي إجراء سواء في التعامل مع المستشفى أو النيابة العمومية أو غيرها من السلطات الليبية ذات الصلة”.

وأضافت القنصلية العام التونسية بطرابلس, في بيان اليوم السبت, أن البعثة “قامت ولا تزال تقوم بمساع حثيثة من أجل الحصول على وثائق إثبات هويتي الفقيدين سواء من خلال ربط الاتصال مع عائلتيهما في تونس أو بالتنسيق مع المصالح التونسية المختصة أو من خلال التواصل مع عدد من أفراد الجالية أو الليبيين في الأماكن التي تعودا على التواجد فيها حيث قامت البعثة بإيفاد مبعوثين عنها إلى عدد من مناطق العاصمة طرابلس للتحري حول ما إذا كان لأحد علم بمكان تواجد وثائقهما الشخصية”.