واشنطن تطالب بإخراج المرتزقة وتتوعد معرقلي الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت، ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها قد تفرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا.

وأوضحت جرينفيلد خلال كلمتها أمام جلسة الاستماع لإحاطة المبعوث الأممي حول المستجدات في ليبيا، أن بلادها قد تفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تعرقل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية فورًا.

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش حول المستجدات في البلاد، أكد فيها أن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأنهم يشكلون خطرا على ليبيا وكل المنطقة.