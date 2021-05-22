رشوان: إعادة الإعمار لا تعني صيانة الطرق والمباني فقط

اعتبر المحلل السياسي سعيد رشوان أن إعادة الإعمار لا تعني صيانة الطرق والمباني وإنما إعادة صياغة الحياة في المدن وإيجاد مصادر عمل.

رشوان، وفي تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “شئ في الإعمار”، قال: إن “إعادة الإعمار ليس إعادة صيانة الطرق والمباني أو بديل عنها حتى بشكل معماري أكثر تطوراً وجمالاً بل إعادة صياغة الحياة والتطور في المدن وإيجاد مصادر العمل وخلق الوظائف المنتجة في الخدمات وإنتاج السلع بغية زيادة الدخل لسكان المدن وإيجاد موارد تمويل الإعمار بأقل مساهمة من خزينة الدولة ويجب أن يكون للقطاع الخاص نصيب الأسد في الإعمار والبناء”.

وتابع: “الإعمار يعني الاستفادة من الميزة النسبية لمواقع المدن وفتح التنافسيه والعيش الكريم بين الأفراد والشركات” وبتمويل من الصناديق السيادية والصناديق الخاصة التي يمكن أن تنشأ لهذا الغرض، والمصارف الليبيه التي تتكدس فيها الودائع والمدخرات وفتح شراكات خارجية”، مؤكدا “أن كل هذا يتم وفق حسابات الجدوي الاقتصاديه وتحقيق العوائد المجزية” .

وأضاف: أن “الإعمار يعني خلق مناطق صناعيه ومعها خدمات متطورة”، مردفا “الإعمار هو التعليم والتدريب وبناء الموارد البشرية المدربة القادرة على البناء والإبداع”.

وزاد أن “الإعمار ليس عقود صيانة وإنشاء تمولها خزينة الدولة التي تشكل أرض خصبة للاستحواذ والفساد وتكرس سوء عقلية القطاع العام“.

وتابع: أن “الإعمار يعني بناء حياة مدروسة ومتطورة بكل تفاصيلها يعني تنمية مستدامة وتوليد للثروة وليس الاستحواذ على الثروة”.

وشدد على أن الدولة تكون حاضرة بقوة في التخطيط والرقابة وضمان الحقوق لكل الأطراف وتشجيع المبادرات والأفكار الطموحة معربا عن أمله أن يكون هذا هو المقصود من صناديق الإعمار للمدن الليبية.