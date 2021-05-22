باشاغا: لا يمكن تأجيل الانتخابات

أكد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات مبينا أن الشعب الليبي لا يمكنه الانتظار طويلا.

وأعرب باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” عن شكره للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على كلماته الصادقة وأشاركه مخاوفه بشأن المستقبل القريب لليبيا” مضيفا “الانتخابات لا يمكن أن تتأجل” وتابع “لا يمكن للشعب الليبي أن ينتظر طويلاً”.

وكان كوبيش قال إن المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية تبقى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وأضاف كوبيش في إحاطة له أمام مجلس الأمن، أن هذه الأولوية هي في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات.