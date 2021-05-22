الجدال: واشنطن جادة في تهديداتها بحق المعرقلين المحتملين لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد المحلل السياسي مختار الجدال، أن واشنطن جادة في تهديداتها بحق المعرقلين المحتملين لإجراء الانتخابات في ليبيا، إلا أنه تساءل: المشكلة تكمن في هل تستطيع ليبيا إقامة انتخابات إذا أستمر الوضع الحالي؟

الجدال، وفي تصريحات لوكالة العين الإخبارية، عبر عن عدم اعتقاده بأن الأوضاع الحالية قد تؤدي لانتخابات في ليبيا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل المهمة على الليبيين.

وأشار إلى أن هناك 5 عقبات تقف الآن حجر عثرة أمام الانتخابات؛ وهي: القاعدة الدستورية المنظمة لها، والمصالحة الوطنية التي لم يتخذ في شأنها أي إجراء، وعودة المهجرين والنازحين، وعدم الاستقرار وانتشار الفوضى الأمنية وسيطرة المليشيات، بالإضافة إلى وجود المرتزقة.

ورغم تأكيده على صعوبة توافق الليبيين على تجاوز تلك الصعاب، إلا أنه اشترط أن يتفق المجتمع الدولي على إخراج المرتزقة وحل المليشيات وجمع سلاحها، وهو ما يحتاج إلى وقت لإنجازه.

وحذر من إجراء الانتخابات في وجود مليشيات تسيطر على مراكز الاقتراع، ما يعرض العملية الانتخابية لتشكيك في مصداقيتها، وسيحرم المرشحين من فرص متكافئة للاتصال بناخبيهم.

وأكد، أن المشروع الوحيد المهم الآن ويجب ان تدفع به القوة الوطنية هو مشروع المصالحة الوطنية، لأنها الوسيلة الوحيدة لخروج القوات الأجنبية بدون استثناء، ومن خلالها يمكن تفكيك المليشيات وجمع السلاح الذي هو موجه ضد الليبيين والسبب الأساسي لفقدان السيادة.