لجنة فنية تتفقد تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا ببنغازي

قامت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي صباح اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021 م بجولة ميدانية لمتابعة سير الحملة حيث شملت الجولة العيادة المجمعة بنغازي المدينة و المركز الصحي الصابري الشرقي و تم خلالها الاطلاع على إجراءات تنفيذ الحملة ونظام السلسلة الباردة وتقديم بعض الاستشارات المتعلقة بالجوانب العلمية والفنية للتطعيمات.

يشار إلى أن الحملة تنفذ في 14 مرفق صحي في مدينة بنغازي و هي العيادات المجمعة بنغازي الجديدة، وبنغازي المدينة، والفويهات، و خالد بن الوليد، وشهداء السلاوي، وسيدي خليفة، والنواقية، أما المراكز الصحية فهي سيدي يونس، و برقة، و تيكا ، و المقزحة ، والصابري الشرقي، والقوارشة، وبنينا ويتم استقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراص وأرسلت إليهم رسائل نصية بموعد تلقي التطعيم.