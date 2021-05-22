وصول التوربينة الأولى لمحطة كهرباء طبرق بقدرة 185 ميغا وات

وصلت لميناء طبرق البحري اليوم السبت التوربينة الأولى، لمحطة طبرق الغازية لتوليد الكهرباء بقدرة 185 ميغا وات.

وقال مصدر مطلع من شركة الكهرباء بطبرق إلى «بوابة الوسط»، إن التوربينة الأولى تابعة لشركة ميتكا اليونانية، من أصل أربع توربينات قدرتها الإجمالية 740 ميغا وات.

وأضاف المصدر أن التوربينة الأولى وصلت اليوم، لميناء طبرق البحري، في حضور العاملين بشركة الكهرباء وبلدية طبرق.

وتابع المصدر أن المحطة ستحل مشكلة المنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى البيضاء غربًا، وسوف تدخل على الشبكة العامة للكهرباء.

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