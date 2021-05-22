لجنة فنية تتفقد تنفيذ حملة التطعيم ضد جائحة كورونا ببنغازي

قامت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالخدمات الصحية بنغازي صباح اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021 م بجولة ميدانية لمتابعة سير الحملة حيث شملت الجولة العيادة المجمعة بنغازي المدينة والمركز الصحي الصابري الشرقي وتم خلالها الاطلاع على إجراءات تنفيذ الحملة ونظام السلسلة الباردة وتقديم بعض الاستشارات المتعلقة بالجوانب العلمية والفنية للتطعيمات.

يشار إلى أن الحملة تنفذ في 14 مرفق صحي في مدينة بنغازي و هي العيادات المجمعة بنغازي الجديدة، وبنغازي المدينة، والفويهات، وخالد بن الوليد، وشهداء السلاوي، وسيدي خليفة، والنواقية، أما المراكز الصحية فهي سيدي يونس، و برقة، و تيكا ، و المقزحة ، والصابري الشرقي، والقوارشة، وبنينا ويتم استقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراص وأرسلت إليهم رسائل نصية بموعد تلقي التطعيم.