ليبيا الان

المشيشي يصل طرابس، ويدخل في اجتماع مغلق مع الدبيبة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دخل قبل قليل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد  الدبيبة في اجتماع مغلق بالعاصمة طرابلس مع رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي وصل طرابلس اليوم في السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان المشيشي قد صرح للصحفيين قبل وصوله طرابلس أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر الذي يجمع البلدين مشددا على أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملة و ما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس وفق تقديره.

وأضاف المشيشي أن الزيارة التي يؤديها رفقة وفد رفيع المستوى، ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، هي زيارة أخوة للشعب الليبي مشيرا الى أنه  كان يتطلع للقيام بالزيارة لتهنئة الحكومة الليبية وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • رسالة إلى جميع قادة الشعوب العربية

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)
    صدق الله العلي العظيم

    إيران لم تدمير الدول العربية ولم قتل شعوبها من أجل أسرائيل … إيران لم تمول الجماعات الأرهابية لتدمير الأمة الاسلامية ولم تبني حمامات فوق منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم … إيران لم تحارب آل بيت رسول الله … إيران لم تحارب أولياء … إيران لم تقوم بذبح الشعوب العربية بالسكاكين عبر تنظيم داعش والسلفية والقاعدة والمقاتلة لكي يرضى عنها إبليس ودول الشيطانية بريطانيا – المانيا – اسرائيل – فرنسا – امريكا … حتى لوكانت عملية سرية لم تفعل مافعلته السعودية ومعها دول الخليج لكي ترضى عنهم اسرائيل … استعدوا يامسئوولين العرب وقياداتهم وملوكهم لسوط الله العلي العظيم لن ينفعكم اليهود والنصارى … ياعبيد اليهود والنصارى … ليبيا فلست شعبها جائع ويشحت في الشوارع ياعبيد الصهيونية .

    رد