بلدية سرت: زيارة وزير الصحة للمدينة عادت عليها بنتائج جيدة

أوضح مدير المكتب الإعلامي والناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، اليوم السبت، زيارة وزير الصحة لسرت عادت عليها بنتائج جيدة، منها الموافقة على مشروع إنشاء مقر لقطاع الصحة بعد تخصيص قطعة أرض من البلدية.

الأميل، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “مستشفى ابن سيناء تسلم عددا كبيرا من المعدات والأجهزة الطبية كأجهزة الأشعة التي زود بها أيضا مجمع العيادات، إضافة إلى سيارة مجهزة للكشف عن سرطان الثدي لعيادة الأورام”.

وتابع: “جرت الموافقة على تشغيل 3 إلى 5 من الأطقم الطبية والطبية المساعدة لكل مرفق صحي بالمدينة البالغ عددها 28، وصرف مكافآت الأطقم العاملة في مراكز مكافحة كورونا لأول مرة بقيمة إجمالية 350 ألف دينار حُولت سابقا من حكومة الثني ولم تُصرف لمستحقيها”.