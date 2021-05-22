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ميناء مصراتة يستقبل 10,500 طن من كربونات الصوديوم

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست على أرصفة ميناء مصراتة البحري العديد من البواخر، من مصر وتركيا؛ استعدادًا لتفريغ حمولته، من البضائع والسلع المتنوعة.

وبحسب ما أعلنت عنه المنطقة الحرة في مصراتة، فقد رست على أرصفة الميناء السفينة “سام”، التابعة للوكيل الملاحي “أمان ليبيا”، وعلى متنها 3,138 طنًا من كربونات الصوديوم قادمة من مصر.

كما استقبل الميناء السفينة “عدنان تورلاك”، وعلى متنها 10,500 طن، من الحديد المقولب قادمةً من تركيا، إلى جانب رسوّ السفينة “كونمار فوجرد”، التابعة للوكيل الملاحي “فن الشحن”، وعلى متنها مائة حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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