بعيو عن قنوات الإخوان: لدينا إعلام أجنبي ينتحل أسماء ليبية وممول من الخارج

وجه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، التحية لقناة ليبيا الوطنية، واصفاً إياها بـ”قناة الشعب الليبي والدولة الليبية، القناة الأُم لكل الإعلام الليبي المرئي والمسموع”.

بعيو، وعلى الصفحة الرسمية للمؤسسة بفيسبوك، قال: “تحقق اليوم ورغم كل الظروف والصعوبات سبقاً إعلامياً بالنقل المباشر من مطار معيتيقة لوصول الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة التونسية. تحيةً للمدير التنفيذي وللهندسة والعمليات والتصوير والنقل الخارجي والأخبار والبرامج والتنسيق والعلاقات والمتابعة والإنتاج وللمخلصين جميعاً”.

وتابع: “هذا هو الإعلام الوطني، إعلام السلام الذي يخدم الوطن والشعب، ولا يستخدمه أصحاب الأجندات الحزبية في ضرب استقرار الوطن وسلامه، إعلامنا الذي يملكه ويموله الليبيون، وليس الإعلام الأجنبي الذي ينتحل أسماء ليبية وتموله جهات أجنبية. أيها المخلصون في إعلامنا الوطني تقدموا إلى الأمام ولا تلتفتوا إلى الخلف، فالمستقبل أمامكم، والوطن يستحق المستقبل”.