رئيس الحكومة التونسية يصل طرابلس ويدخل في اجتماع مغلق مع الدبيبة

دخل قبل قليل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مغلق بالعاصمة طرابلس مع رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي وصل طرابلس اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان المشيشي قد صرح للصحفيين قبل وصوله طرابلس أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر الذي يجمع البلدين مشددا على أن الاقتصادين الليبي والتونسي متكاملة و ما ينفع ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع تونس وفق تقديره.

وأضاف المشيشي أن الزيارة التي يؤديها رفقة وفد رفيع المستوى، ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، هي زيارة أخوة للشعب الليبي مشيرا الى أنه كان يتطلع للقيام بالزيارة لتهنئة الحكومة الليبية وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين.